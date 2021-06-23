شهود عيان: غارة جوية تقتل العشرات في سوق مزدحمة باقليم تيغراي في إثيوبيا

قالت مصادر طبية محلية وشهود إن غارة جوية أدت إلى مقتل العشرات في بلدة تاغوغون في إقليم تيغراي الإثيوبي، بحسب ما ذكرته وكالات إعلامية عالمية بينها أسوشييتد برس.

وتأتي هذه الأنباء عن الضربة الجوية بعد أيام على اشتباكات تدور شمال عاصمة الإقليم، ميكيلي.

وأغار الطيران على سوق قرابة الواحدة ظهراً بحسب شهود فقدوا أقرباء لهم.

وقالت إمرأة فقدت زوجها وابنتها التي تبلغ عامين من العمر إنها لم ترَ الطائرة ولكنها سمعت صوت الانفجار فقط. وتضيف المرأة متحدثة إلى وكالة رويترز "هرب الجميع بعد الانفجار، ثم عدنا بعد وقت من أجل إنقاذ الجرحى".

وقال مصدر طبي "قتل العشرات في الضربة".

ولم ينفِ القائد العسكري الإثيوبي غيتنيت أدان أو يؤكد على الضربة، ولكن العقيد قال إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع، مؤكداً أن القوات الإثيوبية لا تستهدف المدنيين.

وقال عمال في قطاع الصحة لوكالة رويترز إن الجيش الإثيوبي يمنع الصحافة من الاقتراب من مكان الغارة، غير أن العقيد أدان نفى أن يكون الجيش يمنع وصول المساعدات الطبية.