محللون يتوقعون ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار العام المقبل

قال خبراء لوكالة بلومبرغ إن سعر برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار خلال السنة المقبلة، بل إنه ربما يتجاوز ذلك المستوى خلال سنة ونصف، في وقت يؤدي التعافي من جائحة كوفيدـ19 إلى ارتفاع الطلب، في سوق "يبدو متعطشا للنفط".

فقد ارتفع مؤشر برنت القياسي إلى نحو 75 دولارا للبرميل قبل يوم أمس الإثنين لأول مرة خلال سنتين، تزامنا مع خروج الاقتصادات العالمية من وطأة القيود التي فرضت بهدف الحد من انتشار الوباء، وهو ما زاد الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات.

وما فتئت قيمة الخام الاسكتلندي الذي يعد مقياسا للاقتصاد العالمي، تزداد شيئا فشيئا منذ ربيع السنة الماضية في ذروة الأزمة الصحية، عندما كان يتم تداوله بعشرين دولارا.

ويرى محللون مؤشرا للتعافي مع نجاعة لقاحات ضد كوفيدـ19، وخاصة مع تقييد العرض، ويأتي ثلث الطاقة العالمية من النفط ومن 80 في المائة من المصادر الأحفورية.

ويبدو أن زيادة الاستهلاك التي تحركها الولايات المتحدة وأوروبا ستدعم الارتفاع الإضافي في الأسعار، بحسب الخبراء.