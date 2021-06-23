هل يدفع العالم ثمن غياب الإنفلونزا الموسمية بسبب كورونا؟ بريطانيا تتوقع شتاء صعبا

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من أن يؤدي موسم الإنفلونزا المقبل إلى شتاء صعب، سيواجهه قطاع الخدمات الصحية.

فبسبب القيود التي فرضت على السكان البريطانيين للحد من انتشار وباء كوفيدـ19، لم يصب أحد تقريبا بالإنفلونزا منذ سنة ونصف، بحسب المسؤولين الذين يقولون إن نتيجة ذلك تجعل المناعة أقل.

وتدرس وزارة الصحة حاليا إمكانية التطعيم باللقاح المعزز لكوفيدـ19، ولقاح الإنفلونزا في الآن نفسه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال يوم الإثنين، إنه يعتقد في عودة الإنفلونزا بناء على ما قاله الأطباء، مشيرا إلى أن الشتاء سيكون قاسيا وأن الضغوط على المؤسسات الصحية ستكون كبيرة.