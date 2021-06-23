من برلين وزير الخارجية الأمريكي يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا ولإجراء الانتخابات في موعدها

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران بانسحاب فوري للقوات الأجنبية من ليبيا، في تصريح أدلى به قبيل مؤتمر في برلين مخصص لتثبيت الاستقرار في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً منذ عشر سنوات.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، "يجب تطبيق بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع) في 23 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا".

وأضاف وزير الخارجية الذي بدأ الأربعاء جولة أوروبية، “نتشارك (مع ألمانيا) هدف جعل ليبيا سيدة ومستقرة وموحدة وآمنة وحرة من أي تدخل أجنبي، هذا ما يستحقه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي”.

على صعيد آخر، قال بلينكن إن من المهم للغاية أن تجري ليبيا انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول باعتبارها الطريقة الوحيدة لضمان السلام والاستقرار هناك.

وأضاف “نشترك في الهدف المتمثل في وجود ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وبعيدة عن التدخل الأجنبي”.

وتابع قائلا “لكي يحدث هذا يجب أن تجري الانتخابات العامة في ديسمبر. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى اتفاق عاجل بشأن القضايا الدستورية والقانونية”.

وتجتمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي يوم الأربعاء في برلين في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا في أواخر العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.

وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

وتستضيف العاصمة الألمانية جلسات مؤتمر “برلين 2″، بعد أن كانت في يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.