متحورة دلتا تقلق الأوروبيين وفايزر تؤكد فعالية لقاحها ضدّ السلالة الهندية

أثار انتشار عدّة سلالات جديدة من فيروس كورونا مخاوف من إعادة فرض بعض الإجراءات الصحية على المستوى الأوروبي، وذلك على الرغم من استمرار حملات التطعيم.

وأمس الأربعاء، حذرت السلطات الأوروبية من أن السلالة التي سجّلت لأول مرة في الهند وأطلق عليها اسم دلتا ستصبح مسيطرة في القارة، مطالبة بتسريع عمليات التطعيم.

وقالت المستشارة الألمانية إنها تأمل في أن تحذو الدول الأوروبية حذو برلين وتفرض حجراً صحياً على الوافدين إليها من الدول حيث نسبة الإصابات بسلالة دلتا مرتفعة، مثل المملكة المتحدة.

ولم تبق المخاوف من سلالة دلتا محصورة في أوروبا فقط، ذلك أن إسرائيل قررت أيضاً أمس الأربعاء تأجيل فتح الحدود للسياح المطعّمين بشكل كامل، للسبب نفسه. وكانت الدولة العبرية قررت فتح حدودها أمام السياح الأسبوع المقبل.

وفيما تأمل الدول الغنية التي تقدّمت حملات التطعيم فيها من أن تحدّ مناعة السكان المُكتسبة حتى الآن انتشار السلالة الجديدة، يبدو الوضع أكثر تعقيداً في الدول الأفقر التي بدأت للتو بحملات التطعيم.

حالياً، تسيطر في أوروبا سلالة ألفا من الفيروس التي سجلت في المملكة المتحدة بداية ولكن سلالة دلتا ستصبح هي المسيطرة عمّا قريب.

فايزر فعال للحماية من دلتا

في السياق قال مسؤول في شركة فايزر في إسرائيل الخميس إن لقاح فايزر-بيونتك فعال بدرجة كبيرة في الوقاية من سلالة دلتا المتحورة.

وقال ألون رابابورت مدير فايزر الطبي في إسرائيل لراديو الجيش الإسرائيلي "ما لدينا الآن من بيانات جمعناها عبر الأبحاث التي نجريها في المختبر وتشمل بيانات من الأماكن التي حلت فيها سلالة دلتا الهندية محل السلالة البريطانية كأكثر السلالات انتشاراً، تشير إلى أن لقاحنا فعال جداً، بنحو 90 بالمئة، في منع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا".

ولم يرد متحدث باسم فايزر بعد على طلب للتعليق عندما طُلب منه تقديم تفاصيل أخرى.

وحملةُ التطعيم لدى إسرائيل واحدة من أكثر الحملات تقدماً في العالم وتعتمد بالأساس على لقاح فايزر-بيونتك. وقالت شارون إلروعي - برايس رئيسة خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة إن إسرائيل ليس لديها بعد بيانات كافية تتيح لها الوقوف على فاعلية اللقاح في مواجهة سلالة دلتا.

وأضافت في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء "نجمع البيانات حالياً. نشهد الآن فقط أولى حالات الإصابة بسلالة دلتا في إسرائيل، نحو 200 إصابة، لذا سنعرف المزيد قريباً".

كان تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حيث تنتشر سلالة دلتا على نطاق أوسع، قد خلص إلى أن لقاحي فايزر-بيونتك وأسترازينيكا يحميان بنسبة تزيد عن 90 بالمئة من الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات للمصابين بهذه السلالة.