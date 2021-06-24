شاهد: أسطول من الصيادين الإيرلنديين ينظمون مظاهرات في دبلن

في أسطول مكون من حوالي 70 قارب صيد على نهر دبلن ليفي، تجمع مئات الصيادين الإيرلنديين للمطالبة بزيادة الوعي بالتحديات التي تواجه مجال الصيد وإعادة التفاوض على الحصص المائية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحماية المجتمعات الساحلية.

ووقف المتظاهرون خارج مركز المؤتمرات بالمدينة حيث التقى تشارلي ماكونالوغ، وزير الزراعة والأغذية والبحرية، بممثلي الصناعة لمناقشة مطالبهم.

وقال الوزير إن المحادثات كانت "بناءة"، كما التزم بزيارة الموانئ والمرافئ ولقاء الصيادين في جولة سيقوم بها في إيرلندا خلال الأشهر المقبلة.

ويصادف الأربعاء الذكرى السنوية الخامسة لقرار الاستفتاء البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي.