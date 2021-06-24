شاهد: أسطول من الصيادين الإيرلنديين ينظمون مظاهرات في دبلن

في أسطول مكون من حوالي 70 قارب صيد على نهر دبلن ليفي، تجمع مئات الصيادين الإيرلنديين للمطالبة بزيادة الوعي بالتحديات التي تواجه مجال الصيد وإعادة التفاوض على الحصص المائية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحماية المجتمعات الساحلية.
ووقف المتظاهرون خارج مركز المؤتمرات بالمدينة حيث التقى تشارلي ماكونالوغ، وزير الزراعة والأغذية والبحرية، بممثلي الصناعة لمناقشة مطالبهم.
وقال الوزير إن المحادثات كانت "بناءة"، كما التزم بزيارة الموانئ والمرافئ ولقاء الصيادين في جولة سيقوم بها في إيرلندا خلال الأشهر المقبلة.
ويصادف الأربعاء الذكرى السنوية الخامسة لقرار الاستفتاء البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
No Comment المزيد من
شاهد: زعماء الاستقلال يرفعون راية "الحرية من أجل كتالونيا"
شاهد: كيف احتفل سكان بوليفيا الأصليون برأس السنة الجديدة للأنديز
بالفيديو: لعبة الكرة القديمة لتعزيز الهوية الثقافية لشعوب المايا
شاهد: الروبوتات النُدُل في مقهى بطوكيو
احتفالاتُ عيد الموسيقى تجتاح مدن فرنسا مع انحسار وباء كورونا في البلاد
شاهد: تتويج شقيقين من سلوفينيا كملك وملكة رياضة التسلق الفردي فوق المياه
شاهد: القصر الرئاسي في فرنسا يفتح أبوابه أمام الموسيقيين في "عيد الموسيقى" السنوي
شاهد: محتفلون يتسللون إلى موقع ستونهنج للاحتفال بالانقلاب الصيفي
شاهد: انهيار مبنيين من ثلاثة طوابق في وسط مدينة بوردو القديمة جنوب غرب فرنسا
شاهد: متفجرات وذخيرة حية لاختبار أحدث حاملة طائرات في البحرية الأمريكية
شاهد: متظاهرون مؤيدون لانفصال كاتالونيا يتظاهرون خارج مبنى أوبرا برشلونة
فيديو | "رالي" لأكثر من 300 سيارة قديمة في إستونيا.. ألف كيلومتر في 5 أيام
شاهد: إعصار قوي يضرب أوكلاند في نيوزيلندا ويسفر عن سقوط قتيل
شاهد: احتجاج بالورود على تخطي البرازيل نصف مليون وفاة جرّاء كوفيد-19
شاهد: ميدان تايمز يرحب بعودة عشاق اليوغا للاحتفال بالانقلاب الصيفي