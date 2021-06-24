الاتحاد الأوروبي يبدأ في تنفيذ عقوبات اقتصادية صارمة على بيلاروس

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات على قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروس للضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعد تحويل مسار طائرة ركاب مدنية بهدف توقيف معارض، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن العقوبات نشرت قبيل بدء القمة الأوروبية وتضمّن فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس والنفط وصناعة التبغ، ويحد من وصول مينسك إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.

ورحّب القادة الأوروبيون بتطبيق التدابير المقررة ضد النظام الحاكم في بيلاروس "في الوقت المناسب"، وفق ما جاء في مشروع خلاصة القمة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأثار قرار بيلاروس في 23 أيار/مايو تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "راين إير" كانت متوجهة من أثينا إلى فيلنيوس لتوقيف صحافي بيلاروسي وصديقته، غضب قادة الاتحاد الأوروبي فطالبوا بفرض تدابير على قطاع الطيران في بيلاروس إضافة إلى عقوبات فردية واجراءات اقتصادية.

وتم التوصل إلى اتفاق أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين عُقد في لوكسمبورغ ووُضعت اللمسات الأخيرة على النصّ كاملاً كما تمتّ الموافقة عليه مساء الأربعاء. تقيّد العقوبات الاقتصادية الجديدة الموجّهة تجارة المنتجات النفطية وكلوريد البوتاسيوم (البوتاس) والمواد المستخدمة في إنتاج أو صناعة التبغ.

وجاء في البيان أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يحظر على دوله أيضاً "بيع وتوفير ونقل وتصدير بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي كان في بيلاروس، معدّات أو تكنولوجيات أو أجهزة مخصصة للاستخدام بشكل أساسي في المراقبة أو التنصّت عبر الانترنت أو المكالمات الهاتفية، كذلك السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج للأغراض العسكرية ولأشخاص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروس".

وأضاف "الوصول إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي بات مقيّداً ويُمنع تقديم خدمات تأمين أو إعادة تأمين للحكومة والهيئات والوكالات العامة في بيلاروس".

سيوقف بنك الاستثمار الأوروبي صرف أو دفع مبالغ بموجب اتفاقات موجودة حالياً متعلقة بمشاريع في القطاع العام، كذلك سيوقف العمل بكل عقود خدمة الدعم الفني.

تُضاف هذه العقوبات الاقتصادية إلى منع شركات الطيران البيلاروسية من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي وتوصية شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بعدم التحليق في أجواء بيلاروس ولا الهبوط في مطاراتها.

وأضاف الاتحاد الأوروبي 78 اسماً على لائحته السوداء التي باتت تضمّ 166 شخصاً بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجلاه و15 كياناً مرتبطاً بالنظام.