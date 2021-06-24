تمتعت ثعالب الماء في حديقة حيوان أوريغون بانتعاشة في حوض استحمام ملئ بمكعبات الثلج، في وقت بلغت درجة الحرارة في بورتلاند 35 درجة قبل يوم أمس الإثنين. وينتظر أن ترتفع درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية خلال الأسبوع.