مبتكر برامج ماكافي المضاد للفيروسات ينتحر داخل زنزانة في إسبانيا رفضا لترحيله لأمريكا

أقدم جون ماكافي مخترع برنامج ماكافي المضاد للفيروسات على الانتحار في أحد السجون قرب مدينة برشلونة الإسبانية بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لوكالة أسوشياتد برس. ويأتي انتحار ماكافي بعد ساعات من إصدار محكمة إسبانية حكما ابتدائيا يسمح بترحيل المتهم إلى الولايات المتحدة حيث كان يواجه اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي.

وقد أعلنت السلطات في برشلونة أنه تم فتح تحقيق في أسباب وفاة الأمريكي البالغ من العمر 75 عاما والذي كان تحت طائلة عقوبة سجن مدتها عدة عقود لو أدين بتهمة الاحتيال.

وقد حاول عناصر الأمن إنعاش ماكافي قبل أن يعلن الفريق الطبي وفاته رسميا بحسب ما جاء في بيان أصدرته الحكومة الكاتالونية الإقليمية.

وأضاف المصدر أن فريقا قضائيا وصل السجن للتحقيق في أسباب الوفاة لكن كل المؤشرات تدل على الانتحار بحسب البيان الذي لم يأت على ذكر ماكافي بالاسم مكتفيا بالإشارة إليه على أنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 75 عاما وينتظر الترحيل إلى بلده الأصلي. مع ذلك، قال مصدر في الحكومة الإقليمية لوكالة أسوشياتد برس إن الشخص المتوفى هو جون ماكافي.

وكان مبتكر البرنامج المضاد للفيروسات قد حاول الاعتراض على قرار ترحيله في جلسة سابقة أمام المحكمة بداية هذا الشهر وقال إن التهم التي وُجهت له من قبل الادعاء العام في ولاية تينيسي الأمريكية كانت بدافع سياسي وأنه سيقضي بقية حياته في السجن لو تم ترحيله لأمريكا.

يذكر أن حكم القضاء الإسباني القاضي بالترحيل هو قابلٌ للطعن ويستدعي أيضا موافقة الحكومة المركزية في مدريد.

وكان الأمن قد ألقى القبض على ماكافي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في مطار برشلونة الدولي وأصدر القضاء الإسباني وقتها أمرا بالتحفظ على المشتبه به حتى البت في قرار ترحيله.