فيديو: إمبراطور اليابان "قلق" إزاء إقامة أولمبياد طوكيو في ظل الجائحة

نقل رئيس القصر الإمبراطوري الياباني اليوم الخميس عن إمبراطور البلاد "قلقه البالغ" من إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر القادم في ظل جائحة كورونا.

ويخشى الإمبراطور ناروهيتو من أن تساهم أولمبياد طوكيو في الإسراع بنشر عدوى الإصابة بكوفيد-19.

وسيجتمع الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والرعاة والصحفيين في الحدث الضخم الذي تستضيفه اليابان بالرغم من تحذيرات بعض المسؤولين الصحيين وتعالي الأصوات المطالبة بإلغاء الدورة أو تأجيلها.

وقال ياسوهيكو نيشيمورا، كبير المضيفين بالقصر الإمبراطوري، في مؤتمر صحفي: إن "جلالته قلق للغاية بشأن الوضع الحالي لعدوى كوفيد-19".

وأضاف: "بينما هناك أصوات عدم ارتياح بين الجمهور، أعتقد أن (الإمبراطور) قلق من أن عقد الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة... قد يؤدي إلى انتشار العدوى".

إلا أن سكرتير الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو قلل من أهمية تلك التصريحات وقال إن نيشيمورا عبر عن "آرائه الشخصية" عوضاً عن مخاوف الإمبراطور نفسه.

وبعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب الجائحة، من المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو – تموز القادم على أن تبدأ الألعاب البارالمبية بعد ذلك بشهر واحد.