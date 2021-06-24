شاهد: الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة ليهود متشددين بالضفة الغربية

تدخلت قوات الأمن الإسرائيلي الأربعاء لفض مظاهرة ليهود متشددين خرجوا اعتراضاً على مشروع لتوسيع طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة.

ويقع الطريق في موقع يعتقد يهود متشددون أنه يحوي مقابر يهودية قديمة بالقرب من مستوطنة إلعازار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت لإبعاد المتظاهرين المتدينين عن الطريق السريع كما ألقت القبض على البعض منهم.

وتجمع متظاهرون حول سيارة حاخام شاركهم في تلاوة الصلوات بالقرب من الطريق.

وهاجم المتظاهرون مركبات لفلسطينيين على الطريق مما قطع حركة السير به وتدخل الأمن بنصب الحواجز وإغلاق الطريق امام السيارات الفلسطينية.