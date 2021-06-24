انهار الجانب المطل على البحر من برج سكني كبير يقع في بلدية "سيرف سايد" في ميامي الأمريكية في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما حوصر عدد من السكان تحت الأنقاض.

وهرعت وحدات الإنقاذ إلى المبنى المنهار جزئيا والمكون من 12 طابقا فيما شوهد رجال الإطفاء وهم يسحبون الناجين من تحت الأنقاض الخرسانية.

وقالت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر إن شخصا مات في الانهيار فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

وذكر رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت خلال مؤتمر صحفي أن مدير المبنى أخبره أن البرج السكني يقطنه الكثير من السكان.

وقال بوركيت إن البرج الذي بني عام 1981 منهار بشكل كبير "وهذا أمر مفجع لأنه يعني بالنسبة لي أننا لن ننجح بما يكفي للعثور على أشخاص على قيد الحياة".

وأضاف بوركيت إن عشرة أشخاص عولجوا في مكان الحادث ونقل اثنان إلى المستشفى وتوفي أحدهما لاحقا. مضيفا أن 15 عائلة تمكنت من الخروج من المبنى بمفردها.