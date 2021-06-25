شاهد: انهيار جزئي لمبنى في فلوريدا ونحو 100 شخص في عِداد المفقودين

أعلنت السلطات الأمريكيّة الخميس أنّه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصاً فُقِدوا إثر انهيار جزئي لمبنى سكني بالقرب من ميامي، ما يثير مخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة، في وقتٍ يُواصل عمّال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

وتمّ حتى الآن إحصاء قتيل واحد جرّاء هذه الكارثة التي لا تزال أسبابها مجهولة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحافي، "تمّ تحديد مكان وجود مئة وشخصَين، وهم بأمان".

وأضافت "ما زلنا بدون أيّ أنباء" في شأن "ما لا يقلّ عن 99" شخصاً، مشيرةً إلى أنّه تمّ استدعاء الوكالة الأمريكيّة لإدارة الطوارئ لتقديم المساعدة.

بعد ساعات من الانهيار، حاول رجال الإنقاذ الوصول إلى طفل محاصر يُعتقد أن والديه لقيا حتفهما. وأنقذ رجال الإنقاذ أيضا أمًا وطفلًا، لكن كان لابد من بتر ساق المرأة لإخراجها من تحت الأنقاض، حسبما قال فرانك رولاسون، مدير إدارة الطوارئ في ميامي ديد، لصحيفة "ميامي هيرالد".

وأظهر مقطع فيديو طواقم الإطفاء وهي تنقل طفلاً من بين الأنقاض، لكن لم يتضح ما إذا كان هو نفس الشخص الذي ذكره رولاسون.

قال باري كوهين، 63 عامًا، إنه كان وزوجته نائمين في المبنى عندما سمع لأول مرة ما اعتقد أنه صوت رعد. ذهب الزوجان إلى شرفتهما، ثم فتحا الباب إلى رواق المبنى ليجدا "كومة من الأنقاض والغبار والدخان تتصاعد حولها".

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981 وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

وقال فريدي راميرز مدير شرطة مقاطعة ميامي-ديد للصحفيين إن 99 شخصا في عداد المفقودين.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين، أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.

وهناك نحو 20 من مواطني دول أمريكا اللاتينيّة في عداد المفقودين.

وحذّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قائلاً "نحن نستعدّ لأنباء غير سارّة، نظراً إلى مستوى الدّمار".

وبعد تحدّثه مع عمدة ميامي-ديد، أكّد الرئيس جو بايدن لصحفيين أنّ إدارته مستعدّة لإرسال موارد طارئة إلى فلوريدا "على الفور" إذا طلِب منها ذلك.

وأضاف "أقول لسكّان فلوريدا، أيّاً تكن المساعدة التي تريدونها، فإنّ الحكومة الفدراليّة يمكن أن تقدّمها".

مدينة سيرفسايد حيث يقع مجمّع شامبلين تاورز ساوث بالقرب من ميامي، فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، الخميس 24 يونيو 2021 AP Photo

وصرّحت النائبة ديبي واسرمان شولتز التي تفقّدت مكان الكارثة، في حديثها إلى الصحافيّين، أنّ رؤية "آثار الأشخاص الذين كانوا يعيشون حياتهم اليوميّة، وأنّ كلّ شيء تبخّر في لحظة، هو أمر صادم تماما".

وقد لقي شخص واحد على الأقلّ مصرعه، حسب ما أكّد تشارلز بوركيت، رئيس بلديّة مدينة سيرفسايد حيث يقع مجمّع شامبلين تاورز ساوث، في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وانهارت طبقات المبنى الـ12 عند نحو الساعة 01,30 (05,30 ت غ)، وقال شهود إنّ ذلك أدّى إلى ظهور سحابة كبيرة من الغبار.

وقالت دانييلا ليفين كافا، إنّ سيرفسايد تضمّ "بشكل أساسيّ جالية يهوديّة"، لافتة إلى أنّه تمّ استدعاء عدد من الحاخامات لتقديم الدعم للسكان اليهود الذين تمّ إجلاؤهم مع عائلاتهم.

عام 2018، أفادت وكالة الأنباء اليهوديّة "جِوِيش تليغرافيك إيجنسي" بأنّ المدينة تضمّ نحو 2500 مقيم يهودي من أصل عدد السكان البالغ ستة آلاف.

وقالت ليفين كافا إنّ الناجين نُقلوا إلى فنادق، ويتلقّون "أدوية وبطانيات وملابس" بعد أن تمّ إجلائهم في منتصف الليل.

وصرّحت ليفين كافا لصحيفة "ميامي هيرالد" أنّ أسباب انهيار المجمّع كانت لا تزال "مجهولة" صباح الخميس.

وقال عدد من المسؤولين إنّه كانت هناك أعمال جارية لتحسين المبنى، ولا سيّما على سطحه، غير أنّهم استبعدوا أن تكون هذه الأعمال هي السبب في انهياره.