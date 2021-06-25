تمثال مطلي بالذهب لكاني ويست على شكل المسيح المصلوب معروض للبيع في معرض فني

سيباع تمثال بالحجم الطبيعي لمغني الراب الأمريكي كاني ويست، البالغ من العمر 44 عاما، مطلي بالذهب بسعر 21 ألف جنيه إسترليني، من بين أعمال فنية معاصرة أخرى معروضة للبيع في معرض "لا كوفيد" في مدينة لوس أنجلوس.

ويقول فنان الغرافيتي المقيم في لوس أنجلوس، ريسك، وهو نفس الفنان الذي صنع جدارا بطول ست بوصات ممر شهرة دونالد ترامب. وقال: "أكره قول هذا، لكن كوفيدـ19 كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. كنت أقضي الكثير من الوقت في الاستوديو الخاص بي لأقوم بأعمال جيدة".

وأضاف ريسك أنه يتحدث عن ضعف جسم الإنسان من خلال القطع الفنية التي يعرضها إذ جعل وباء كورونا الناس تنظر إلى مفهوم "الفناء" بشكل أوضح.

وقد أثارت هذه القطعة التي تحمل عنوان "كاني ويست ـ المعبود الكاذب" الكثير من الجدل بسبب شكله الذي يشبه يسوع أثناء الصلب.

ويتميز التمثال بسلاسل من الألماس حول الرقبة وحذاء "ييزي" الرياضي، ويظهر بوضوح ملامح وجه مغني الراب البارزة.

سيكشف كل فنان مشارك في معرض جوليان في بيفرلي هليز عن عشر قطع أصلية تم العمل عليها خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا في عام 2020.