السجن 22 عاماً ونصف العام للشرطي الأمريكي ديريك شوفين في قضية مقتل جورج فلويد

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الجمعة بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس إن "الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف"، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه "الرأي العام"، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

ورحب محامي عائلة فلويد الجمعة بالحكم الذي وصفه بالـ"تاريخي"، معتبرا أنه يساهم في "مصالحة" الأمة.

وقال بن كرومب عبر تويتر "هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين".

22.5 YEARS! This historic sentence brings the Floyd family and our nation one step closer to healing by delivering closure and accountability. — Ben Crump (@AttorneyCrump) June 25, 2021

وفي أول رد فعل له، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكم "عادل". وقال بايدن: "لا أعرف كل الظروف التي أخِذت في الاعتبار، لكن (الحكم) يبدو لي عادلا".