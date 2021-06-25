بالفيديو: فنزويلا تحيي ذكرى معركة الاستقلال باستعراض عسكري

احتفلت فنزويلا يوم الخميس، بالذكرى المئوية الثانية لمعركة استقلال كارابوبو باستعراض عسكري شارك فيه المئات من الجنود وفي غياب الرئيس نيكولاس مادورو.

ويحتفي الحزب الاشتراكي بمعركة الاستقلال منذ عدة سنوات خصوصا في ظل الرئيس الراحل هوغو شافيز.

وقال وزير الدفاع أمام جمهور من المسؤولين العسكريين والمدنيين "وصلنا إلى عام 2021 منتصرين. الأمر تحقق يا قائدي شافيز". وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2013 أدت الى ازدياد أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق.