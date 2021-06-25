أقدم مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية إلى تسليم أسلحتهم طواعية للحكومة في ولاية هيرات الغربية معلنين انضمامهم لبرنامج السلام في الولاية خلال احتفال حكومي. وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

هذا وفي المقابل، خرج عشرات الأشخاص وهم مدججين بالسلاح لإعلان استعدادهم لمقاتلة مسلحي طالبان والوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الأفغانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن احتمال إبطاء عمليات الانسحاب ولكن وسط الحرص على احترام موعد 11 ايلول/سبتمبر لإنجاز انسحاب كامل.