كأس أوروبا: الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع النهائي برباعية نظيفة ضد ويلز

باتت الدنمارك أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم برباعية نظيفة ضد ويلز على ملعب "يوهان كرويف ارينا" في امستردام السبت، في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الإنجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري عام 1992.

وافتتح كاسبر دولبرغ النتيجة بثنائية (27 و48)، فيما أضاف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الاخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الأول في الأدوار الاقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.

وحرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل إلى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

وتواجه الدنمارك التي لعبت للمرة الأولى في هذه النسخة خارج عاصمتها كوبنهاغن، في ربع النهائي هولندا أو تشيكيا اللتين تلتقيان الأحد في بودابست.

وتأهلت ويلز إلى الدور الـ16 بعدما حلت ثانية المجموعة الأولى خلف إيطاليا بفوز وتعادل بفارق الأهداف عن سويسرا الثالثة، فيما عادت الدنمارك من بعيد وباتت أول منتخب في تاريخ النهائيات القارية يتأهل إلى الأدوار الاقصائية بعد سقوطه في أول مباراتين، بفضل فوزها الكبير على روسيا 4-1 في المباراة الثالثة لتتأهل بفارق الأهداف عن فنلندا وروسيا اللتين ودعتا البطولة.

وعانت الدنمارك من بداية حزينة ومروّعة بعد السقوط المفاجئ لنجمها كريستيان اريسكن على الأرض ضد فنلندا (1-صفر) إثر تعرضه لأزمة قلبية وغيابه عن البطولة، ما شكل حافزًا للاعبين من أجل القتال لأجله.

وكانت الدنمارك حققت المفاجأة الكبرى في العام 1992، بإحرازها اللقب بعد مشاركتها في النهائيات في اللحظة الأخيرة نتيجة استبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 2-صفر على ألمانيا في النهائي.

وهذا الفوز السابع للدنمارك على حساب ويلز في المواجهة الحادية عشرة بينهما مقابل أربعة انتصارات للخصم، علمًا أن آخر انتصار لمنتخب "التنين" يعود الى التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2000، لتحقق بعدها الدنمارك اربعة انتصارات متتالية، آخرهما قبل اليوم في مباراتي دوري الأمم الأوروبية في خريف 2018 (2-صفر ذهابًا على أرضها بثنائية لإريكسن بالذات و2-1 إيابًا).

وخاض المنتخب الويلزي اللقاء من دون جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية بمنع دخول القادمين من بريطانيا إلى البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النسخ المتحورة لفيروس كورونا.

وكشفت وسائل الإعلام البريطانية، أن عددًا من الجمهور الويلزي حضر لأمستردام من العاصمة الأذربيجانية باكو حيث خاض المنتخب مباراتيه الأوليين في دور المجموعات ضد سويسرا (1-1) وتركيا (2-صفر)، من دون العودة الى بريطانيا، لكن السلطات الهولندية كانت لهم بالمرصاد وأعادتهم من حيث أتوا.

واضطر مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند لإجراء تغييرين على التشكيلة الاساسية حيث دفع بدولبرغ بدلا من يوسف بولسن بداعي اصابة طفيفة للاخير، فيما حل ينس ستريغر لارسن بدلا من دانيال فاس المريض في مركز الظهير الايمن المتقدم.

أما روبرت بايدج، فعاد الى التشكيلة التي اعتمدها في أول مباراتين ضد سويسرا وتركيا، حيث عاد كريس ميفام وبن ديفيس الى خط الدفاع، وكايفر مور في خط الهجوم، وأبقى كريس غانتر ونيكو وليامس على دكة البدلاء، الا أن الأخير دخل مع نهاية الشوط الاول (40) بعد اصابة كونور روبرتس.

فيما غاب المدافع ايثان أمبادو الموقوف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد إيطاليا.