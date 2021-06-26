مقتل أربعة أشخاص في حادث منطاد في الولايات المتحدة

قتل أربعة أشخاص وأصيب خامس بجروح خطيرة في حادث منطاد في ألباكركي، جنوب غرب الولايات المتحدة، كما أعلنت شرطة المدينة السبت.

تسبب الحادث بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لبضع ساعات بعدما اصطدم المنطاد بخط كهربائي.

وقالت شرطة ألباكركي على تويتر "للأسف قضى أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد".

وأضافت "نقل شخص آخر إلى مستشفى محلي وهو حاليا في حالة خطرة وعير مستقرة".

وفي وقت مبكر صباح السبت حرم 13 ألف شخص من التيار الكهربائي بسبب الحادث كما كتبت على تويتر شركة الكهرباء المحلية.

وأضافت أنه تم اصلاح العطل وعاد التيار إلى "الزبائن المتضررين".