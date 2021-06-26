ألمانيا تحظر دخول المسافرين من البرتغال وروسيا بسبب كورونا وتستثني مواطنيها والمقيمين الدائمين

أضافت ألمانيا الجمعة البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا وهو الأمر الذي يمنع عمليا دخول أشخاص من هذين البلدين.

واعتبارا من الثلاثاء، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول الأراضي الألمانية من هذين البلدين، ويُحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب.

وسيتوجب على مَن يستطيعون دخول ألمانيا، التزام حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى لو كانوا يحملون اختبارات تظهر عدم إصابتهم بالفيروس.

وتسجل البرتغال وروسيا زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي ظهرت بادئ الأمر في الهند.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.