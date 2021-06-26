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كولومبيا

الحادث وقع قرب الحدود مع فنزويلا..الرئيس الكولومبي يستنكر إطلاق النار على مروحية كان على متنها

بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يسير محاطًا بحراسه الشخصيين بالقرب من المروحية الرئاسية في مدرج مطار كاميلو دازا الدولي بعد أن تعرضت لإطلاق نار في كوكوتا، كولومبيا، 25 يونيو 2021
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يسير محاطًا بحراسه الشخصيين بالقرب من المروحية الرئاسية في مدرج مطار كاميلو دازا الدولي بعد أن تعرضت لإطلاق نار في كوكوتا، كولومبيا، 25 يونيو 2021   -   حقوق النشر  AFP
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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الجمعة أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقال دوكي في بيان رسمي "إنه هجوم جبان...نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية" مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت "تهديدا قاتلا".

وكان دوكي في المروحية مع وزيري الدفاع والداخلية ومع حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير، المتاخمة لفنزويلا.

وأقلعت المروحية من قرية سارديناتا وكانت متجهة إلى كوكوتا.

وكوكوتا هي عاصمة مقاطعة نورتي دي سانتاندير حيث تدور اشتباكات على عائدات تجارة المخدرات أبطالها أفراد من ميليشيا "جيش التحرير الوطني" وآخرون من حركة تمرّد ماوية سابقة وعصابات ومسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية السلام مع الحكومة.

وقال الرئيس "نحن لا نخاف من العنف أو من أعمال الإرهاب. دولتنا قوية وكولومبيا قوية بما يكفي لمواجهة هذا النوع من التهديد".

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وقد دانت حكومة الولايات المتحدة "بشدة الهجوم الجبان على المروحية"، في وقت أعرب وفد الاتحاد الأوروبي في كولومبيا عن "رفضه الكامل" لهذا العمل.

المصادر الإضافية • أ ف ب