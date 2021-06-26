فرض إغلاق تام في سيدني لأسبوعين جرّاء انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا

فُرض الاغلاق التام في كل أرجاء سيدني وضواحيها لأسبوعين بسبب انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا الأشد عدوى على ما أعلنت سلطات مقاطعة نيو ساوث ويلز.

وسيطبق الاغلاق الساري المفعول منذ منتصف ليل الجمعة في أربعة أحياء، اعتبارا من السبت عند الساعة 18,00 (الساعة الثامنة ت غ) في كل أرجاء أكبر مدينة أسترالية على ما قالت رئيسة وزراء المقاطعة غلاديس بيريجكليان

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جلاديس بريجيكليان إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السبت مع محاولة السلطات احتواء تفشٍ سريع الانتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي المرض لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من إصابات كوفيد-19 .

وتعد القيود المفروضة على سيدني ،التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي أستراليا التي احتوت حتى الآن بشكل جيد هذه الأزمة الصحية، ثبتت إصابة ثمانين شخصا خلال الأسبوع الحالي على ارتباط بسائق كان ينقل طواقم شركات طيران من مطار سيدني إلى الفنادق التي يمضون فيها فترة الحجر.

وقال وزير الصحة في المقاطعة "يبدو أن متحورة دلتا هي عدو قوي. رغم كل الإجراءات الوقائية المتخذة يعرف هذا الفيروس كيف يشن هجوما مضادا".