شاهد: خيام خارج مستشفى بإندونيسيا لاحتواء إصابات كوفيد-19 المتزايدة في البلاد

اكتظت حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بمستشفى بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مما أجبره على إقامة خيام مؤقتة في ساحة انتظار السيارات لفرز وعلاج المرضى، بما في ذلك المصابون بمرض تنفسي مميت.

ويعمل مستشفى بيكاسي العام في جاوة الغربية المتضررة بشدة بكامل طاقته خلال الأيام القليلة الماضية.

وتم تحويل غرفة الطوارئ الخاصة به إلى منشأة لعزل المصابين بالفيروس للتعامل المناسب مع التدفق الهائل للمرضى.

أكثر من نصف المرضى البالغ عددهم 600 مصابين بـكوفيد-19، ولا توجد مساحة كافية لاستيعاب المزيد من المرضى، كما يقول مدير المستشفى كيسناتو ساييدي.

ويضيف: "لدينا 30 سريرًا محمولًا داخل الخيام وكلها مشغولة"."المرضى يواصلون القدوم، لا يمكننا رفضهم".

قالت السلطات الطبية إن منطقة جاوة الغربية وجاكرتا تعرضت لموجة كبيرة في الآونة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت طاقة الاستيعاب في بعض المستشفيات 90 في المائة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية يوم السبت أن البلاد سجلت 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة.

كما أظهرت البيانات وفاة 358 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729.

وإندونيسيا بها أعلى عدد من حالات الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.