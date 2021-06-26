شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في داكار بسبب مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

وقعت اشتباكات بين رجال الشرطة ومتظاهرين في داكار، عاصمة السنغال، يوم الجمعة، خلال مظاهرات خرجت إلى الشوارع احتجاجا على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وإصلاح قانون العقوبات الذي اقترحته الحكومة. وانتشرت قوات الأمن خارج مجلس الأمة حيث تجري مناقشة القانون وفي نقاط مختلفة في المدينة، منذ فجر الجمعة.
ووفق مشروع القانون المقترح فان عمليات الإخلال الكبير بالأمن والنظام العام يدخل في إطار توصيف الأعمال الإرهابية.
وفي جامعة الشيخ أنتا ديوب المعروفة أيضا باسم جامعة داكار، تعرضت عناصر الشرطة للقذف بالحجارة من قبل المتظاهرين وقاموا بالرد مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
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