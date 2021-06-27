سلالة كورونا الهندية تصل إلى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الأحد عن ظهور إصابتين بسلاسة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي أن الإصابتين "لفتاتين من قلقيلية وسلفيت وصلتا البلاد من دولة الإمارات العربية".

وأوضحت "أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم" دون أن تخوض في تفاصيل.

وذكرت الوزيرة في بيانها أن "الطفرة الهندية، متغيّر دلتا، هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن".

وقالت إن هذا الفيروس "ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى".

وأضافت "تنتقل الإصابة بهذه الطفرة بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى شخصين وإنما إلى أربعة أو ستة أو ثمانية آخرين".

وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت وزارة الصحة يوم الأحد 82 إصابة بفيروس كورونا منها 73 في قطاع غزة إضافة إلى وفاة واحدة في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 482695 بينهم 341475 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في شهر مارس آذار العام الماضي بلغ 342481 إصابة تعافى منها 335997 حالة فيما توفي منها 3826 حالة.