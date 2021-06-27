هيئة الطيران الاتحادي بالإمارات: حظر الدخول من الهند لا يزال ساريا

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات يوم الأحد إن حظر دخول الإمارات من الهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا لا يزال ساريا وذلك بعد أن أعلنت دبي أنها ستخفف قيود الدخول من تلك الدول.

ودبي، مركز الأعمال والسياحة الإقليمي، هي أكثر إمارات الدولة ازدحاما بالسكان. وخلال الجائحة كانت الإمارات السبع في دولة الإمارات تفرض بعض سياساتها الخاصة بكوفيد-19.

وفي إخطار للطيارين صدر يوم الأحد أشارت الهيئة إلى وثيقة أصدرتها في 21 يونيو حزيران حظرت فيها الدخول من 13 دولة من بينها باكستان بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي 19 يونيو حزيران قالت دبي إنه سيتم تخفيف حظر الدخول على من زاروا الهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا في الأربعة عشر يوما السابقة اعتبارا من 23 يونيو حزيران.

وبمقتضى التغييرات سيسمح بدخول الحاصلين على إقامة في الإمارات من الهند لمن تم تطعيمه بالكامل بلقاح فيروس كورونا وأي شخص من جنوب أفريقيا تم تطعيمه بالكامل وكذلك دخول القادمين من نيجيريا ممن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية خلال الثماني والأربعين ساعة السابقة.

وقال ممثل لهيئة الطيران اليوم الأحد إن المسافرين القادمين من الهند لا يزالون ممنوعين من دخول البلاد لكنه لم يعلق على قرار حكومة دبي. ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على الفور على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وقالت شركة طيران الإمارات في دبي على تويتر إن الرحلات القادمة من الهند متاحة اعتبارا من السابع من يوليو تموز لكنها أشارت إلى إمكانية تغيير ذلك الترتيب،قائلة إنها في انتظار بروتوكولات السفر والتوجيهات قبل استئناف الرحلات.

ويمثل الهنود واحدة من أكبر الجاليات في الإمارات وأكبر مصدر لحركة السياحة.

وقررت دبي إعادة فتح حدودها للزائرين الأجانب في يوليو تموز بينما تشترط أبوظبي خضوع القادمين من معظم الدول للحجر الصحي.

وبدأ حظر عام على دخول القادمين من الهند في أبريل نيسان عندما واجهت الهند زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا.

وحصل أفراد بعينهم مثل مواطني الإمارات والدبلوماسيين على إعفاءات من حظر الدخول.