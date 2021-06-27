شاهد: جاكوب شوبرت يحتل المرتبة الأولى في نهائيات بطولة العالم للتسلق في إنسبروك

استقبلت مدينة انسبروك النمساوية نهائيات بطولة العالم للتسلق والتي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضة التسلق IFSC لعام 2021.

وصعد الأولمبي النمساوي جاكوب شوبرت إلى منصة التتويج في بلده الأم، ونجح في إحراز المرتية الأولى بنتيجة 47+،وحصل على الميدالية الذهبية الثانية والعشرين في مسيرته في كأس العالم.

هذا واحتل الإيطالي ستيفانو جيسولفي المركز الثاني وساشا ليمان من سويسرا المركز الثالث.