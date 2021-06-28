محكمة جزائرية تقضي بسجن نائب سابق مؤقتاً بعدما وصف الأمير عبد القادر بالخائن

أمر قاضي التحقيق في محكمة جزائرية، مساء الأحد، بحبس نائب سابق بتهمة "الإساءة" لشخصية الأمير عبد القادر بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، خلال برنامج تلفزيوني ما تسبب في تغليق بثه لمدة أسبوع، بحسب ما أعلنت منطمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك أن "قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمر بوضع عمران آيت حمودة المعروف بنور الدين في الحبس المؤقت". وأضافت اللجنة أن لائحة الاتهام ضمت "المساس برموز الدولة والثورة (حرب الاستقلال) وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن تحرك العدالة جاء بعد شكوى تقدم بها محامون، بعد برنامج بثه تلفزيون "الحياة" وصف خلاله النائب السابق الأمير عبد القادر بالخائن، في وقت تحظى فيه هذه الشخصية التاريخية بتقدير كبير.

كما اتّهم آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش أحد قادة حرب الاستقلال عن فرنسا، خلال نفس البرنامج الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة.

وتم توقيف نور الدين آيت حمودة مساء السبت في بجاية شرق البلاد، كما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وأثارت تصريحاته موجة سخط واسعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إزاء شخص الأمير عبد القادر(1808-1883) الذي يوصف في التاريخ الجزائري بـ"مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة".

والإثنين علّقت السلطات الجزائرية لمدّة أسبوع بثّ تلفزيون "الحياة"، كما تم التحقيق مع مديره هابت حناشي، لكن دون متابعته قضائياً. وكان حناشي الذي حاور آيت حمودة في البرنامج الذي أثار الجدل، نشر توضيحاً أكد فيه ان تصريحات النائب السابق لا تمثل وجهة نظر المؤسسة.