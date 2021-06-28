كأس أوروبا: إسبانيا إلى ربع النهائي بفوزها على كرواتيا 5-3 بعد التمديد

احتاج المنتخب الإسباني إلى شوطين إضافيين للفوز على وصيف بطل مونديال روسيا 2018 كرواتيا بنتيجة 5-3 والتأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا في كرة القدم، في مباراة "مجنونة" على ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن الإثنين.

وافتتحت كرواتيا التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما فشل الحارس الاسباني أوناي سيمون في السيطرة على كرة استقرت في شباكه (20).

وعادل بابلو سارابيا لإسبانيا (38)، ليضيف زميلاه سيزار أسبيليكويتا من رأسية (57) وفيران توريس (77) الهدفين الثاني والثالث.

غير أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق (85)، قبل أن يدرك البديل الآخر ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وصعق "لا روخا" منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الأوّل الإضافي عبر الهداف ألفارو موراتا (100) والبديل ميكيل أويارسابال (103).