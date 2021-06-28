ميليشيات موالية لإيران تطلق قذائف مدفعية على قاعدة أمريكية في سوريا

اطلقت ميليشيات موالية لإيران مساء الإثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد الإثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة ونسبتها واشنطن إلى فصائل موالية لطهران.

واستهدفت الضربات الأمريكية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعا واحدا في العراق.

وخلف القصف مساء الإثنين خسائر مادية وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أمريكية وأخرى للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة.

بدورها، تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، من دون أن تحدد مصدر القصف.

وردا على ذلك، استهدف التحالف الدولي "بالمدفعية الثقيلة" مدينة الميادين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران في الريف الشرقي لدير الزور، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن فرانس برس.

وتُشكل ضربات الأحد ثاني هجوم أمريكي مماثل على فصائل مدعومة من إيران في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. ففي شباط/فبراير، قتل أكثر من 20 مقاتلاً عراقياً في ضربات أمريكية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.