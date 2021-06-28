جريحان في ثاني حادث طعن بألمانيا في أقل من أسبوع

أعلنت الشرطة الألمانية إنها تبحث مستعينة بطائرة هليكوبتر عن رجل طعن إثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد صباح الإثنين.

ويعالج الضحيتان البالغان من العمر 45 و68 عاما في المستشفى. ووصفت الشرطة المهاجم في بيان بأنه في العشرينيات من العمر ووجهه به ندوب، وكان يتحدث الألمانية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في هجوم بسكين في بلدة فورتسبورغ يوم الجمعة قتلت فيه ثلاث نساء، وتعتقد الشرطة أن منفذ هذا الهجوم متشدد إسلامي.

وأعلنت السلطات الألمانية، السبت، أن محققي الشرطة يدرسون إن كان التطرف أم العامل النفسي وراء تنفيذ اعتداء فورتسبورغ جنوبي البلاد، أودى بثلاث نساء وخلّف ستة مصابين بجروح بالغة.

ونفّذ المشتبه به الصومالي الذي وصل إلى ألمانيا عام 2015، الاعتداء وسط المدينة، مساء الجمعة، مستهدفا متجرا لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف.

وسيطرت الشرطة عليه لاحقا بعدما أطلقت النار على الجزء الأسفل من جسمه.

وعثر المحققون على سجّلات تظهر أن الرجل يتلقى العلاج في مصحة للأمراض النفسية، فيما أشارت الشرطة إلى أنه ليس إسلاميا معروفا بالنسبة للسلطات.

لكن أحد الشهود قال إنه هتف "الله أكبر" أثناء الهجوم، ما أثار تساؤلات حول دوافعه.