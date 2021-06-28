شاهد: حفل موسيقي بين الركام في غزة

حضر فلسطينيون في قطاع غزة حفلاً موسيقياً جاء تحت عنوان "موسيقى بين الركام"، أقيم أمام برج الشروق، أحد الأبراج التي دمّرها القصف الإسرائيلي الشهر الماضي خلال الحرب.

وتقول وطن أبو صافية التي قدّمت النشاط إنه بمثابة "تسلية لرفع المعنوايات وتحسين الحالة النفسية التي تضررت خلال أيام الحرب وتؤكد أن الجمهور كان سعيداً وتجاوب مع الأغاني التي قدّمتها الفرقة الموسيقية.

أما تحرير مرتجى فتقول إن النشاط أقيم "بين الركام" لإيصال رسالة إلى العالم مفادها أن مدينة غزة، المدينة المحاصرة التي تعرّضت لحروب عدّة خلال سنوات، لا تزال تحب الحياة والأمل.