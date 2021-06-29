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الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي تحظر دخول البالغين غير الملقحين ضد كورونا إلى معظم الأماكن العامة

بقلم:  يورونيوز
معرض الصحة العربي.
معرض الصحة العربي.   -   حقوق النشر  أ ب
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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة الإثنين أن الإمارة ستسمح فقط للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا بدخول الأماكن العامة، ومنها المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال، وذلك اعتبارا من 20 أغسطس- آب المقبل.

ويهدف تحديد ذلك التاريخ إلى إتاحة الفرصة لمعظم السكان للحصول على اللقاح.

وتضم قائمة الأماكن العامة المذكورة في البيان المراكز التجارية والمطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمتاحف والمنتجعات وجميع منافذ بيع التجزئة باستثناء أماكن بيع السلع الضرورية مثل محال البقالة والصيدليات.

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وأوضح المكتب أن القرار لا ينطبق على غير الحاصلين على اللقاح بسبب إعفاءات ولا على الأطفال في سن الخامسة عشرة فأقل.

المصادر الإضافية • رويترز