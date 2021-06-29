بريزبين رابع مدينة أسترالية كبرى تفرض إغلاقاً عاماً لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أمرت سلطات مدينة بريزبين الثلاثاء سكّانها بملازمة منازلهم لمدّة ثلاثة أيام للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لتصبح بذلك رابع مدينة أسترالية كبرى تفرض إغلاقاً عاماً لوقف التفشّي السريع لكوفيد-19.

ومساء الثلاثاء، عندما سيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ، سيرتفع إلى 10 ملايين نسمة عدد السكّان في أستراليا المفروض عليهم التزام إجراءات الإغلاق العام لمكافحة تفشّي الفيروس.

وقالت أناستاجيا بالاشاي رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند إنّ "هذه قرارات صعبة"، مشيرة إلى "أنّنا نفرض إغلاقاً عاماً في مدن كبرى لأنّ الوافدين من الخارج يجلبون الفيروس إلى هنا".

وكان سكّان بيرث قد استيقظوا الثلاثاء على قرار مفاجئ أمرتهم بموجبه سلطات المدينة الكبيرة الواقعة في غرب البلاد بملازمة منازلهم لمدة أربعة أيام، ليلحقوا بذلك بركب سكّان مدينتي سيدني وداروين اللتين كانتا أول مدينتين كبيرتين في أستراليا تضطران للجوء إلى هذا الإجراء الصارم.

ولم تسجّل في بيرث سوى ثلاث إصابات مؤكّدة بالفيروس، لكنّ السلطات الصحية المحلية تتّبع منذ فترة سياسة شديدة الحذر في التعامل مع أيّ بؤرة وبائية محتملة.

وقال مارك ماكغوان، رئيس حكومة ولاية غرب أستراليا خلال مؤتمر صحفي ليلة الإثنين "نحن نعلم الخطر الذي يشكّله كوفيد ونعلم من العالم أجمع أنّ سلالة دلتا هي وحش جديد آخر لا يمكننا المخاطرة معه بتاتاً".

وكانت أستراليا من بين أنجح دول العالم في احتواء كوفيد-19 إذ لم تسجّل سوى 30 ألف إصابة و910 وفيات بين سكّانها البالغ عددهم 25 مليوناً. لكنّ الحكومة تعرّضت لانتقادات لبطئها في إطلاق حملة التطعيم في البلاد.