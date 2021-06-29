استقالة دي بور من تدريب منتخب هولندا إثر الخروج من يورو 2020

أعلن مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الثلاثاء استقالته من منصبه بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم إثر الخسارة أمام جمهورية التشيك بهدفين نظيفين.

وقال دي بور في بيان صادر عن الاتحاد الهولندي للعبة "قررت عدم المواصلة كمدرب للمنتخب الوطني. لم أحقق الهدف وهذا أمر واضح".

وكان عقد دي بور يتضمن بندا ينص على أنه يتعين على المنتخب الهولندي بلوغ الدور ربع النهائي على الأقل، لكنه خرج على يد جمهورية التشيك التي استغلت النقص العددي في صفوفه إثر طرد مدافعه ماتياس دي ليخت لتسجل هدفين وتحقق المفاجأة.

وقال مدير الاتحاد الهولندي نيكو يان هووخما "على الرغم من الجهود التي بذلها فرانك، فإن الهدف الذي وضعناه ويتمثل ببلوغ الدور ربع النهائي على الأقل لم يتحقق".

وأضاف "تم الرهان على تقديم مستوى أفضل في البطولة الأوروبية، لكن هذا الأمر لم يتحقق. تبين في النهاية بأن خيار فرانك جاء خلافا لما كنا نأمل".

وكان دي بور استلم تدريب هولندا في ايلول/سبتمبر عام 2020 بغد مغادرة رونالد كومان للإشراف على فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكان المنتخب الهولندي حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

ويتعين على الاتحاد الهولندي تعيين مدرب جديدا خلفا لدي بور قبل الأول من ايلول/سبتمبر موعد مواصلة التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في مجموعته وراء تركيا التي هزمته في اسطنبول في 24 اذار/مارس الماضي، علما بأن "البرتقالي" حقق فوزين على منتخبين مغمورين حتى الآن هما لاتفيا (2-صفر) وجيل طارق (7-صفر).