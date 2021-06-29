إسماعيل هنية يلتقي نصر الله خلال زيارته الجارية لبيروت

أجرى الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وزعيم حركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، محادثات في بيروت الثلاثاء بشأن الحرب التي استمرت 11 يوما الشهر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة.

وصل إسماعيل هنية إلى لبنان يوم الأحد والتقى بعدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

وناقش هنية وحسن نصر الله عمق العلاقة بين حزب الله وحماس وكيفية الاستفادة من تجربة الحرب الأخيرة لتعزيز وحدة المقاومة، بعد آخر لقاء لهما في سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 4000 صاروخ تسببت في شلل الحياة في معظم أنحاء إسرائيل، ووصلت عاصمتها التجارية والثقافية، تل أبيب.

بينما تسببت الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة في دمار واسع النطاق في القطاع.

وأودى النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بحياة ما لا يقل عن 254 شخصا ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني وخسائر مادية بعشرات ملايين الدولارات، وفق وكالة "أونروا".

وخاض حزب الله وإسرائيل حربا استمرت 34 يوما في عام 2006، انتهت بتعادل الطرفين، وقتِل خلالها 8 جنود إسرائيليين واختطف اثنين آخرين، وطالب حزب الله بمفاوضات غير مباشرة لمبادلة سجناء عرب تحتجزهم إسرائيل في سجونها، فيما ردت هذه الأخيرة بفرض حصار بحري وحملة جوية مكثفة.

وبعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، قام إسماعيل هنية بزيارة مصر لإجراء محادثات المصالحة الفلسطينية، تلتها زيارة للمغرب وموريتانيا ثم لبنان.