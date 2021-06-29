صحيفة: تشريح جثة جون مكافي يؤكد انتحاره في زنزانة بسجن إسباني

ذكرت صحيفة إل باييس الإسبانية يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها أن نتائج التقرير الرسمي لتشريح جثة المطور التكنولوجي جون مكافي أظهرت أنه انتحر في زنزانة بسجن إسباني كان ينتظر فيه تسليمه للولايات المتحدة.

وقال محامي مكافي الأسبوع الماضي إن حراس السجن عثروا على رائد برامج الحماية من الفيروسات الإلكترونية مشنوقا في زنزانته يوم الأربعاء فيما بدا أنه عملية انتحار.

وقال محاميه خافيير فيلابا يوم الجمعة إن جانيس، أرملة مكافي،‭ ‬سألته أن يطلب إجراء تشريح ثان مستقل بمجرد إعلان نتائج التشريح الأول.