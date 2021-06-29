شركة الطيران يونايتد إيرلاينز تطلب شراء 270 طائرة من بوينغ وإيرباص

أعلنت شركة الطيران الأميركية يونايتد إيرلاينز الثلاثاء عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد جائحة كوفيد.

وستبلغ قيمة الطلبية 35,4 مليار يورو بحسب لائحة أسعار تلك الطائرات، علما بأن شركات الطيران كثيرا ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

وتعتزم يونايتد شراء 50 طائرة بوينغ طراز 737 ماكس 8، و150 طراز ماكس 10، في أكبر طلبية من هذا الطراز.

كما تعتزم شراء 70 طائرة إيرباص طراز إي 321 نيو، ذات الممر الواحد، والتي تتسع لأكثر من 200 مقعد.

ويسمح ذلك للشركة بزيادة عدد مقاعد الرحلات في أميركا الشمالية بنحو 30 بالمئة حتى عام 2026، مع تركيز على درجات الأعمال.

وتسعى الشركة لتوفير مساحات أكبر للأمتعة المحمولة، ما من شأنه أن يقلل من قلق الركاب ويختصر وقت الخروج من الطائرة.

ويبدأ تنفيذ هذه التغييرات بحلول 2025 على جميع الطائرات ذات الممر الواحد لدى الشركة.

ووصف المدراء التنفيذيون في الشركة الطلبية، بلحظة تاريخية ترمز إلى الآفاق المتحسنة بشكل جذري لقطاع السفر بفضل اللقاحات المضادة لكورونا.

ومع ذلك فإن شركة يونايتد وسواها من شركات الطيران الكبرى، ستسجل على الأرجح خسائر مجددا للفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو عند صدور تقارير العائدات في تموز/يوليو، ما يشير إلى استمرار أزمة سددت ضربة قاصمة لعائدات السفر لأكثر من عام.

واستبدال أسطول متقادم يضم طائرات صغيرة بطائرات أكثر توفيرا للطاقة وأقل عددا نظرا لكبر حجمها، سيسمح بخفض انبعاثات الغاز التي ستتراجع من 20 بالمئة للمقعد الواحد إلى 17 بالمئة، كما تؤكد يونايتد.