عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إيطاليا

شاهد: استعدادات اللحظة الأخيرة لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
شاهد: استعدادات اللحظة الأخيرة لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
حقوق النشر  Antonio Calanni/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
حجم النص Aa Aa

تجري الاستعدادات النهائية، الثلاثاء، في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا لاستضافة قمة مجموعة العشرين لوزراء الخارجية.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظراءه أمام قصر لانفرانشي المطل على الأحياء القديمة في ماتيرا.

viber

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأكثر نفوذاً في العالم سبل مواجهة الطوارئ الصحية لكوفيد-19 وكيفية تسريع تعافي الاقتصاد العالمي. كما أدرجت أزمة المناخ والتجارة الدولية والأمن الغذائي على جدول الأعمال.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس