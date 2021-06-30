موجة الحر تضرب كندا لليوم الثالث وتسجل ارتفاعا قياسيا وصل إلى نحو 50 درجة مئوية

سجّلت كندا الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة إذ بلغ القيظ في ليتون، القرية الواقعة شمال شرق مدينة فانكوفر، 49.5 درجة مئوية، في مستوى غير مسبوق في هذا البلد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكندية.

وقالت هيئة الأرصاد في تغريدة على تويتر إنّه "في الساعة 16:20 سجّلت محطة ليتون 49.5 درجة مئوية، محطّمة مرة أخرى الأرقام القياسية لدرجات الحرارة اليومية والتاريخية، لليوم الثالث على التوالي".

وأحصيت عشرات الوفيات المفاجئة في فانكوفر يومي الإثنين والثلاثاء في حصيلة قياسية لموجة الحرّ التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة.

ومنذ أيام تسجّل فانكوفر، المدينة الكبرى الواقعة على سواحل المحيط الهادئ، درجات حرارة تتخطّى الثلاثين مئوية، علماً بأنّ المعدّل الموسمي هو 21 درجة مئوية.