تقنية "الهولغرام" حاضرة بقوة في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة لعام 2021

بفضل سرعة الاتصالات الجديدة التي تٌتيحها تكنولوجيا الجيل الخامس(5G)، خطا التصوير المجسم أو تقنية "الهولغرام" خطوة إلى الأمام وحظي باهتمام كبير ضمن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2021 في برشلونة.

تسمح الغرف ذات جودة الصور(4K) التي تتسع لطول الانسان باكتشاف الصور المجسمة الخاصة بالمستخدمين، كما يقول الكثيرون إنها قد تكون التقنية المناسبة في المستقبل لعقد المؤتمرات عن بعد أو البيع بالتجزئة أو التعليم.

يقول إدوارد مارتن، مدير برنامج 5G في معرض برشلونة للهواتف المحمولة: "في غضون خمس إلى عشر سنوات، أتخيل هذه التقنية في واجهات المتاجر لتحل محل أشياء ذات قيمة كبيرة، أو أقوم من خلالها بعروض أزياء مع عارضات أزياء لا يمكن حضورها، أتخيلها في مجال البيع بالتجزئة، وأيضًا في مجال التعليم أتخيل استخدام أقسام دراسية في جميع التخصصات لهذه الأجهزة التكنولوجية المدمجة".