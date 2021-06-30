إيلون ماسك يعتزم استثمار "20 إلى 30 مليار دولار" في "ستارلينك"

أعلن رئيس "سبايس اكس" إيلون ماسك عزمه استثمار ما بين "20 إلى 30 مليار دولار" على المدى الطويل في مشروعه للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك".

وأوضح إيلون ماسك خلال مداخلة له أمام معرض برشلونة للأجهزة المحمولة "قبل النجاح في تحقيق أرباح، يتعين على الأرجح (استثمار) ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار، وربما عشرة".

وأضاف "حتى عندما تكون النتائج المالية إيجابية، سنواصل الاستثمار كي لا نبقى متأخرين عن الابتكارات" في قطاع الاتصالات بالأقمار الاصطناعية.

واعتبر ماسك أن قيمة الاستثمارات "قد تراوح في نهاية المطاف بين 20 مليار دولار و30 مليارا"، فيما يعتزم منافسه الرئيسي مؤسس "أمازون" جيف بيزوس استثمار عشرة مليارات دولار في مشروعه المنافس للاتصالات بالأقمار الاصطناعية "كويبر".

وتحضّر شركة "سبايس اكس" لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الاصطناعية التي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة العنكبوتية في المناطق النائية من دون الحاجة للاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.

وأوضح ماسك أنه "اعتبارا من شهر آب/أغسطس، يُفترض أن يصبح لدينا اتصال في مجمل أنحاء الكوكب باستثناء المناطق القطبية. نستهدف حقا المناطق ذات التعداد السكاني الضعيف للغاية".

وقد أطلقت الشركة أكثر من 1500 قمر اصطناعي "ستارلينك"، وهي تضم ما يزيد عن 69 ألف مستخدم نشط لخدمتها للإنترنت، وهو رقم قد يرتفع إلى "أكثر من 500 ألف مستخدم في الأشهر الإثني عشر المقبلة"، وفق ماسك الذي أكد أن مشروعه "يعمل في اثني عشر بلدا.

وأكد رجل الأعمال أنه وقّع اتفاقات شراكة "هامة" مع شركتي اتصالات وطنيتين "كبريين"، فيما لا يزال في طور المفاوضات مع مجموعات أخرى