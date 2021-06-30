تعرف على أبرز مراحل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

أعلنت أربع دول عربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال بضعة أشهر بدءاً بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان والمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبان ولاية دونالد ترامب.

في ما يأتي تذكير بأبرز مراحل التطبيع بين الدولة العبرية والإمارات لمناسبة تدشين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج.

"إنه اختراق ضخم!"

في 13 آب/أغسطس 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إنه اختراق ضخم! اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة تحدث عن اتفاق "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات".

وأكدت الإمارات أن الاتفاق ينص على "وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية". لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو أكد أن الضم "أرجئ" فقط.

ووصف الفلسطينيون الاتفاق بأنه "خيانة".

في 29 آب/أغسطس، ألغت الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل.

أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات

في 31 آب/اغسطس، حطت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي ترأّسه صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره جاريد كوشنر.

في الثاني من أيلول/سبتمبر، وافقت السعودية على السماح للرحلات الإسرائيلية بعبور أجوائها.

في 15 ايلول/سبتمبر، وقعت الإمارات والبحرين اللتين لم تخوضا حربا ضد إسرائيل، اتفاقات تطبيع رسمية مع الدولة العبرية في البيت الأبيض.

وندد الفلسطينيون بما اعتبروه "طعنة في الظهر".

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، قررت إسرائيل والإمارات إعفاء مواطنيهما من تأشيرات الدخول، في سابقة مع بلد عربي.

في 24 كانون الثاني/يناير 2021، أعلنت اسرائيل فتح سفارة في الإمارات مع وصول ممثل البعثة إيتان نائيه.

الطريق نحو فتح السفارة

وفي الأول من آذار/مارس، قدم أول سفير إماراتي في إسرائيل محمد محمود فاتح علي آل خاجة اوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

في 11 اذار/مارس، أعلنت الإمارات انشاء صندوق استثماري بقيمة عشرة مليارات دولار (نحو 8,3 مليارات يورو) مخصص للقطاعات الاستراتيجية في إسرائيل.

وفي 31 ايار/مايو، وقع البلدان اتفاقا ضريبيا يهدف إلى تشجيع الاستثمارات، بحسب وزير المال الإسرائيلي إسرائيل كاتز.

في 21 حزيران/يونيو، أعلنت قناة "آي 24 نيوز" الإخبارية الدولية سلسلة اتفاقات مع الإمارات بهدف إظهار "الشرق الاوسط الجديد" شملت فتح مكتب دائم لها في دبي، في سابقة بالنسبة الى وسيلة إعلامية مقرها إسرائيل.

في 29 حزيران/يونيو، دشن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في الإمارات أول سفارة إسرائيلية في الخليج، وذلك خلال زيارة رسمية غير مسبوقة يقوم بها وزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات.