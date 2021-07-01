شاهد: فيلة تستمتع بالسباحة في المياه الباردة للتغلب على موجة الحر في حديقة حيوان أمريكية

استمتعت فيلة آسيويون بالمياه الباردة المنعشة في حديقة حيوانات أوريغون بالولايات المتحدة للتغلب على موجة الحر التي اجتاحت غرب الولايات المتحدة وكندا منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وأصدرت السلطات الكندية والأمريكية إرشادات وتحذيرات متعلقة بالسلامة خلال ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة، وسجلت كندا أعلى درجة حرارة على الإطلاق.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان في الخامس من تموز/يوليو 1937. ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يحبس الهواء في المنطقة إلى تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع.

ويعزو خبراء البيئة ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير المناخ خصوصا في مناطق القطب الشمالي الكندية حيث تتركز كتلة من الهواء الدافئ بين سلسلة من التلال في المنطقة.