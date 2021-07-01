فيديو: مهرجان الأرز في نيبال.. رقص وغناء ولهو وقفز بالوحل وتنافس بالطين

ككل عام، احتفل المزارعون في نيبال في اليوم الخامس عشر من شهر آسار النيبالي بمهرجان الأرز. وفي الحقول التي غمرتها مياه الأمطار الموسمية، يتجمع المزارعون ويرقصون ويرمون بعضهم البعض بالطين، وهم يزرعون شتلات الأرز.

ويعتمد السكان المحليون في غذائهم على اللبن والأرز المخفوق، وهو طعام تقليدي يومي، إذ يعتبر الأرز من الأغذية الأساسية، ويمثل حوالي نصف إنتاج الحبوب في نيبال.

وقد انتجت البلاد اكثر من خمية ملايين طن من الأرز العام الماضي. وتظهر بيانات حكومية أن 70 في المائة من سكان نيبال يعتمدون بصفة مباشرة على الزراعة، ويساهم القطاع بحوالي ثلث الناتج المحلي الخام للبلاد.