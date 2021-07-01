شاهد: السعودية تضبط ملايين من أقراص الأمفيتامين مخبأة داخل حبات برتقال بميناء جدة

كشف التلفزيون السعودي الأربعاء أن السلطات السعودية قامت بضبط الملايين من أقراص الأمفيتامين المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل حبات برتقال. وقال تلفزيون الإخبارية أن ضبط هذه الشحنة المهربة إلى داخل المملكة تم على مستوى ميناء جدة دون الإعلان عن مصدر شحنة البرتقال التي كانت أقراص الأمفيتامين، المعروفة محليًا باسم كبتاغون، مخبأة فيها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت محاولة تهريب 14.4 مليون قرص أمفيتامين من لبنان وذلك بعد شهرين من حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية مشيرة إلى زيادة تهريب المخدرات.

وذكر تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية، بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي ضبطت الأقراص التي كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.