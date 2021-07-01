الوكالة الأوروبية للأدوية: جرعتان من لقاح تحميان من متحورة دلتا

يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، حسب ما أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس.

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي إن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وأضاف "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا".

وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.