شاهد: الناشطون المؤيدون للديمقراطية يحتجون في إسواتيني

تعهد الناشطون المؤيدون والديمقراطية في إسواتيني بمملكة جنوب أفريقيا المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، بتكثيف المظاهرات ضد الملكية حتى يتم إدخال الإصلاحات الديمقراطية ورفع الحظر على جميع أحزاب المعارضة. وهزت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية خلال الأيام الثلاثة الماضية مملكة الجبل الصغيرة حيث أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين يضرمون النار في الإطارات في أكبر شوارع مانزيني.

ولإخماد الاضطرابات، أمرت الحكومة الثلاثاء جميع الشركات بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 3:30 مساء. كما فرضت حظر تجول صارم للحصول على جميع السكان بداية من الساعة 6 مساء حتى 5 صباحا.