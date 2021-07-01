شاهد: الناشطون المؤيدون للديمقراطية يحتجون في إسواتيني

تعهد الناشطون المؤيدون والديمقراطية في إسواتيني بمملكة جنوب أفريقيا المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، بتكثيف المظاهرات ضد الملكية حتى يتم إدخال الإصلاحات الديمقراطية ورفع الحظر على جميع أحزاب المعارضة. وهزت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية خلال الأيام الثلاثة الماضية مملكة الجبل الصغيرة حيث أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين يضرمون النار في الإطارات في أكبر شوارع مانزيني.
ولإخماد الاضطرابات، أمرت الحكومة الثلاثاء جميع الشركات بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 3:30 مساء. كما فرضت حظر تجول صارم للحصول على جميع السكان بداية من الساعة 6 مساء حتى 5 صباحا.
No Comment المزيد من
شاهد: أنثى دب تأخذ صغيريها للسباحة في مسبح في كندا
شاهد: معرض في دبي "للتنزه" في قلب لوحات فان غوخ قريباً
شاهد: مهرجان للتانغو في ميديلين الكولومبية ضمن إجراءات صحية مشددة
شاهد: الأمير وليام والملكة إليزابيث في زيارة لمصنع في إسكتلندا
شاهد: تحضيرات خاصة للاحتفال بمئوية الحزب الشيوعي الصيني
شاهد: فيضان نهر الغانج في الهند "ينبش" القبور على ضفتيه ومخاوف من كارثة صحية
شاهد: مهرجان "بيانو سيتي ميلانو 2021" يشرع أبوابه أمام عشاق الموسيقى بدورته العاشرة
شاهد: عشرات الآلاف من العمال المهاجرين يغادرون دكا قبيل فرض إجراءات عزل صارمة لاحتواء كورونا
شاهد: جاكوب شوبرت يحتل المرتبة الأولى في نهائيات بطولة العالم للتسلق في إنسبروك
شاهد: إحياء مهرجان "الأشرعة القرمزية" في سانت بطرسبرغ بحضور آلاف الناجحين في الثانوية العامة
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في داكار بسبب مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
شاهد: ميانمار تحرق مخدرات تفوق قيمتها نصف مليار دولار
شاهد: آلاف الإسرائيليين يشاركون في "مسيرة فخر" المثليين الجنسيين
شاهد: مقاتلو طالبان يسلمون أسلحتهم طواعية للحكومة الأفعانية في ولاية هيرات الغربية
شاهد: إعصار ضخم يضرب جمهورية التشيك ويسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى