موظفو القطارات في مطاري باريس يعلنون إضرابا عاما وتوقعات بـ"تأخير" حركة الطيران

حذّرت الهيئة المسيّرة لمطارات باريس، ADP، من تداعيات حركة الإضراب التي يشنها عمّال الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) وموظفو تسيير قطارات "تاليس" و "يوروستار" و "ويغو" و "تي جي في إنوي" في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس. موضحة أن الإضرابات التي تبدأ اليوم الخميس قد "تؤدي إلى صعوبات محتملة في الوصول إلى الطرق المؤدية للمطارين مما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات الجوية"

إضرابات لخمسة أيام دعت إليه أربع نقابات

وقدمت ثلاث نقابات إخطارات إضراب تشمل عطلة نهاية الأسبوع الجاري حيث يبدأ موسم العطل الصيفية. ويبدأ الإضراب الذي دعا إليه اتحاد السكك الحديدية من الخميس إلى الاثنين ، بينما دعت النقابات الأخرى ومنها CGT و CFE-CGC إلى شن عمال السكك الحديدية إضرابا من الجمعة الثاني من حزيران/يونيو وحتى الاثنين الخامس منه.

بماذا يطالب المضربون؟

تطالب النقابات بسحب خطة تعديل عقد العمل (PACT) التي تنص على إلغاء المكافآت، وفي حالة رفض الوظفين، فإنهم يتعرضون لخطر إنهاء خدماتهم. وبرّرت الهيئة المشغلة للسكك الحديدية اللجوء إلى هذه الإجراءات بالحاجة إلى توفير المال، بينما أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على نشاط المجموعة التجاري، المملوكة بشكل أساسي للدولة.

وأثناء مفاوضات الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) مع نقابات قطارات "ويغو"، فإن الشركة الوطنية الفرنسية، اقترحت على وجه الخصوص زيادة العلاوة الشهرية المدفوعة للمراقبين فقط، ولا يشمل الإجراء الموظفين الآخرين المنتسبين للشركة. من خلال الدعوة إلى الإضراب، طالبت النقابات بمزيد من "الاعتراف" بالموظفين ونددت بـ"ظروف العمل المتدهورة" للعمال.

الهيئة المسيرة لمطارات باريس، ADP، أكدت من جانبها أنها لا تملك معلومات بشأن أعداد الموظفين المضربين" مضيفة أنه "في هذه المرحلة، نبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير الإضراب وعلى الحركة الجوية والمسافرين في آن معا".

وفي تغريدة لها قالت الهيئة إنها "تنصح المسافرين بوصولهم إلى المطارات في وقت مبكر قبل موعد الرحلات"

وصرح دانيال بيرتون من نقابة "سي جي تي" أنه حتى لو أرادت الهيئة المسيّرة لمطارات باريس تقليل تأثير حركة الإضرابات، فإن الإضراب ستكون له تداعيات أكبر مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي، حيث لوحظت بالفعل تأخيرات كبيرة في مواعيد الرحلات" حسب قوله. بالنسبة لهذا المسؤول النقابي "لا يمكن استبعاد إلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب حركة انسداد الطرقات والمسارات المؤدية لمطاري رواسي وأورلي".

وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة المسيّرة لمطارات باريس، أوغستين دي روماني، يوم الثلاثاء أن "إضراب الموظفين التابعين للشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف) من المتوقع أن يؤدي إلى تأخيرالرحلات وليس إلى إلغائها"