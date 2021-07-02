بلدية أمستردام تقدم اعتذارها عن دورها في العبودية

عبرت رئيسة بلدية امستردام الخميس عن اعتذارات عن دور البلدية في الماضي الاستعماري وتجارة الرقيق التي جلبت الثروة والازدهار للعاصمة الهولندية.

وقالت رئيسة البلدية فيمكي هالسيما "باسم البلدية أقدم اعتذارات عن المشاركة الفعلية لمجلس مدينة أمستردام في نظام تجارة العبيد الاستعماري والتجارة العالمية بالأشخاص المستعبدين".

وفي هولندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، عاد النقاش حول الماضي الاستعماري والعبودية بعد حركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة.

وقالت هالسيما في كلمة بمناسبة ذكرى إلغاء العبودية في سورينام والجزء الكاريبي من المملكة في الأول من تموز/يوليو 1823 "حان الوقت لإدراج الظلم الكبير المتمثل في العبودية الاستعمارية في هوية مدينتنا".

وفي أوج توسع امبراطوريتها الاستعمارية، كانت "الأقاليم المتحدة" أي هولندا حاليا، تمتلك سبع مستعمرات في الكاريبي بينها سورينام وكوراساو، وفي جنوب افريقيا واندونيسيا الحالية التي كانت معقل الشركة الهولندية للهند الشرقية في القرن السابع عشر.

وقالت هالسيما إن إقليم هولندا الذي كانت أمستردام جزءا منه كانت "طرفا رئيسيا في تجارة الرقيق والاستغلال"، مشيرة إلى أن "أربعين بالمئة من النمو الاقتصادي في القرن الثامن عشر جاء من العبودية".

وأضافت "في أمستردام كان الجميع تقريبا يكسبون المال من مستعمرة سورينام، ومجلس المدينة الذي كان شريكا في ملكية المستعمرة ويشارك في إدارتها على راسهم".

والعاصمة الهولندية هي أول مدينة في البلاد تقدم اعتذاراتها، وقد تتبعها قريبا روتردام وأوتريشت ولاهاي التي تنظر في المسألة حاليا.

وعلى المستوى الوطني لم تعتذر هولندا رسميا عن دورها في تجارة الرقيق.

ويرى رئيس الوزراء مارك روته أنه زمن ولى منذ فترة طويلة ولن يؤدي النقاش حول تقديم اعتذارات سوى إلى إثارة التوتر من جديد.